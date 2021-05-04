الأعلى منذ عقود.. توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي 7%

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن( أرشيفية: إنترنت)

أعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الإثنين، أنه من المرجح أن يتوسع اقتصاد ابلاد بنسبة 7 % هذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة «كورونا»، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينيات.

ومع ذلك لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويل ليقطعه» ويحتاج أن يشهد أشهرا عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش الكامل، وفق ما قاله جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويليامز انضم إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي الى دوامة تضخمية، محذرا من الإفراط في قراءة التوقعات قصيرة الأجل.

وقال إنه يتوقع أن يرى«الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو سبعة في المئة هذا العام، وهو تقدم مرحب به بعد أصعب فترة للاقتصاد في الذاكرة الحية».

وأشار ويليامز في خطاب معد سوف يلقيه أمام مؤتمر «المرأة في الإسكان والتمويل» السنوي، الى الحاجة إلى نمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.

وأرجع التأثيرات الايجابية على الاقتصاد التي مكنت الاميركيين من اقتناء منازل وشراء سلع باهظة الى السياسات التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

وتوقع أن يتراجع التضخم الى الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2 % في العام 2022 «بمجرد انتهاء الاختلالات قصيرة المدى الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد».