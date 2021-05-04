الأعلى منذ عقود.. توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي 7%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:15 صباحا
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن( أرشيفية: إنترنت)

أعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الإثنين، أنه من المرجح أن يتوسع اقتصاد  ابلاد  بنسبة 7 % هذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة  «كورونا»، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينيات.

ومع ذلك لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويل ليقطعه» ويحتاج أن يشهد أشهرا عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش الكامل، وفق ما قاله جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

 ويليامز انضم إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي الى دوامة تضخمية، محذرا من الإفراط في قراءة التوقعات قصيرة الأجل.

وقال إنه يتوقع أن يرى«الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو سبعة في المئة هذا العام، وهو تقدم مرحب به بعد أصعب فترة للاقتصاد في الذاكرة الحية».

وأشار ويليامز في خطاب معد سوف يلقيه أمام مؤتمر «المرأة في الإسكان والتمويل» السنوي، الى الحاجة إلى نمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.

وأرجع التأثيرات الايجابية على الاقتصاد التي مكنت الاميركيين من اقتناء منازل وشراء سلع باهظة الى السياسات التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر. 

وتوقع أن يتراجع التضخم الى الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2 % في العام 2022 «بمجرد انتهاء الاختلالات قصيرة المدى الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - علي ابراهيم (الحلقة 20)
فيديو
دباير (الحلقة 6)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 20)
فيديو
وفاة أربعة أشخاص جراء سيول في مدينة تاريخية في اليمن (فيديو وصور)
دولى
رسميا.. الدنمارك تلغي لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كوفيد»
دولى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير
إجراءات تأديبية وإفراج عن 3 لاعبين وصفقة مالية في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
«الحرس البلدي» ينعي موظفه الذي قتل وأسرته في كاباو
ليبيا
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»