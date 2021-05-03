هونغ كونغ تتجاوز أطول ركود عاشته منذ عقود

مشهد بانورامي لناطحات السحاب في هونغ كونغ( أرشيفية:إنترنت)

عاود اقتصاد هونغ كونغ النمو في الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الإثنين، لينهي أسوأ ركود عرفته المدينة في تاريخها الحديث.

وتلقى اقتصاد المدينة، التي تعد مركزًا ماليًّا، ثلاث ضربات خلال العامين الماضيين: الحرب التجارية الصينية – الأميركية، وشهور من الاضطرابات، أعقبها تفشي وباء كوفيد. وفق وكالة«فرانس برس».

فصول متتالية من التراجع

وسجّلت المدينة ستة فصول متتالية من النمو السلبي وهبوطًا اقتصاديًّا أطول من ذاك الذي عاشته خلال الأزمتين الماليتين الآسيوية العام 1997 والعالمية 2008.

وطوت هونغ كونغ هذه الصفحة الإثنين مع إعلان الحكومة أن الاقتصاد حقق نموًّا بلغت نسبته 7.8 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

وفي 2019، تزامنت شهور من التظاهرات الضخمة التي تخللها العنف في كثير من الأحيان مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين ، ما أثر سلبًا على اقتصاد المدينة التي تشكّل بوابة دولية إلى الصين.

وكانت المدينة بين أولى المناطق الواقعة خارج البر الرئيسي الصيني التي تسجل إصابات بفيروس كورونا، وتراجع اقتصادها بنسبة قياسية بلغت 9.1 % في الربع الأول من العام 2020.

كورونا تحت السيطرة

ونجحت هونغ كونغ في إبقاء عدد الإصابات لديها عند نحو 11 ألف حالة بفضل الحجر الصحي المشدد وتدابير التباعد الاجتماعي التي تضرر الاقتصاد بسببها.

ويعود الانتعاش الاقتصادي هذا العام بمعظمه إلى التحسن الكبير في الصادرات بفضل التعافي الذي سُجِّل في الولايات المتحدة والصين.

وتوقَّع وزير المال بول تشام نموًّا للعام 2021 بأكمله بنسبة ما بين 3.3 و5.5 %.

ولا تزال هونغ كونغ خاضعة لقيود مشددة لاحتواء كوفيد، فيما لا يزال قطاعا السياحة والتجزئة في وضع سيئ، بينما تبلغ نسبة البطالة 7%، في أعلى معدل لها منذ سنوات.

وعاد الاستقرار السياسي وسط غياب الثقة في أوساط المستثمرين نظرًا إلى تواصل الحملة الأمنية ضد المعارضين ومساعي جعل هونغ هونغ التي تحظى بحكم شبه ذاتي أشبه بالبر الرئيسي الذي يتسم بالاستبداد.

ورغم نجاح المدينة في تأمين جرعات وافرة من اللقاحات المضادة لكوفيد، إلا أن عديد السكان يترددون في الإصغاء إلى الحكومة التي لا يثقون بها. وتلقى 12% فقط من سكان المدينة البالغ 7.5 مليون نسمة جرعة أو أكثر من اللقاحات.

وقالت كبيرة خبراء اقتصاد الصين العظمى لدى «آي إن جي بنك»، آيريس يانغ، لشبكة بلومبرغ: «لا يزال من المبكر جدًّا الحديث عن تعافٍ كامل لاقتصاد هونغ كونغ من كوفيد».