شركة «توتال» تعلن تأخير إنجاز مشروع الغاز في موزمبيق لمدة سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 10:45 صباحا
مبنى رئيسي تابع لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدير المالي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة، جان بيير سبراير، أن مشروع الغاز الضخم في موزمبيق، الذي جرى تعليق العمل به بداية أبريل في أعقاب هجوم شنه متطرفون إسلاميون سيتأخر سنة على الأقل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال سبراير، في مؤتمر مع محللين ماليين: «بالطبع ستؤثر هذه الأحداث على الجدول الزمني للمشروع وفي هذه المرحلة نقدر أن هذا التأثير سيؤخر العمل لمدة عام على الأقل»، وكانت شركة «توتال» تنوي في العام 2024 بدء العمل بهذا المشروع الذي ينفذه تحالف شركات، وتقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار.

وعلقت شركة «توتال» في بداية أبريل هذا المشروع الذي يمثل ولادة مجمع ضخم للغاز الطبيعي المسال، وقبل أيام قليلة من ذلك، في 24 مارس، هاجمت مجموعات مسلحة بلدة بالما الساحلية، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات فقط من موقع الغاز، مما أسفر عن مقتل عشرات من المدنيين والشرطة والجنود، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وأخيرا، استخدمت شركة «توتال» حالة «القوة القاهرة» لتعليق العمل بمشروعها، ويسمح هذا المفهوم القانوني بإعفاء الشركة من مسؤولياتها في تنفيذ العقود المبرمة عندما تحول ظروف استثنائية دون استمرار العمل في الموقع.

واوضح سبراير: «لقد أعلنا القوة القاهرة ونعمل على إدارة الوضع مع المقاولين لتقليص النفقات طالما لم يتضح الوضع بالنسبة لنا»، وأضاف: «نأمل أن تسمح التدابير التي تنفذها حكومة موزمبيق وشركاؤها الإقليميون والدوليون باستعادة الأمن واستقرار مقاطعة كابو ديلغادو بشكل دائم».

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