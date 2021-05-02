«فلاي دبي» تعلن خسائرها بسبب الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 06:19 مساء
إحدى طائرات شركة فلاي دبي الإماراتية( أرشيفية: إنترنت)

أعلنت شركة «فلاي دبي» للرحلات المنخفضة التكلفة، الأحد، تسجيل خسائر بقيمة 194 مليون دولار العام الماضي بسبب جائحة كوفيد وإيقاف طائرات «بوينغ ماكس 737».

وقالت الشركة، التي نشرت نتائجها السنوية الأحد، إنها حققت إيرادات سنوية بقيمة 773 مليون دولار في 2020 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في العام 2019، مع انخفاض نسبته 52.7%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، «لقد كان أثر جائحة كورونا علينا أكثر من أي أزمة أخرى».

كورونا وأشياء خرى
وأضاف الغيث: «نجحنا في إدارة الآثار المجمعة للوباء واستمرار إيقاف طائرات ماكس على عملياتنا ، ولكن بلا شك كان لها تأثير شديد على نتائجنا ».

وتم وقف تشغيل طائرات ماكس حول العالم لمدة 20 شهرًا بعد حادثتي تحطم داميتين. ولم يُسمح للطائرات بالعودة إلى الأجواء إلا في أواخر 2020.

وأدت الإغلاقات التي فرضت في أنحاء العالم في مارس 2020 إلى تقلص عمليات الطيران لمدة 14 أسبوعًا حتى يوليو الماضي.

وتراجعت أعداد المسافرين إلى 3.2 مليون مسافر خلال العام 2020، مقارنة بـ 9.6 مليون مسافر في العام 2019.

وأعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
بالصور: جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب «أولد ترافورد» للتظاهر قبل ساعات من ...
رياضة عالمية
أميركا وفرنسا وألمانيا ترسل مساعدات أكسجين إلى الهند لمواجهة «كوفيد-19»
دولى
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق