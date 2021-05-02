«فلاي دبي» تعلن خسائرها بسبب الجائحة

إحدى طائرات شركة فلاي دبي الإماراتية( أرشيفية: إنترنت)

أعلنت شركة «فلاي دبي» للرحلات المنخفضة التكلفة، الأحد، تسجيل خسائر بقيمة 194 مليون دولار العام الماضي بسبب جائحة كوفيد وإيقاف طائرات «بوينغ ماكس 737».

وقالت الشركة، التي نشرت نتائجها السنوية الأحد، إنها حققت إيرادات سنوية بقيمة 773 مليون دولار في 2020 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في العام 2019، مع انخفاض نسبته 52.7%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، «لقد كان أثر جائحة كورونا علينا أكثر من أي أزمة أخرى».

كورونا وأشياء خرى

وأضاف الغيث: «نجحنا في إدارة الآثار المجمعة للوباء واستمرار إيقاف طائرات ماكس على عملياتنا ، ولكن بلا شك كان لها تأثير شديد على نتائجنا ».

وتم وقف تشغيل طائرات ماكس حول العالم لمدة 20 شهرًا بعد حادثتي تحطم داميتين. ولم يُسمح للطائرات بالعودة إلى الأجواء إلا في أواخر 2020.

وأدت الإغلاقات التي فرضت في أنحاء العالم في مارس 2020 إلى تقلص عمليات الطيران لمدة 14 أسبوعًا حتى يوليو الماضي.

وتراجعت أعداد المسافرين إلى 3.2 مليون مسافر خلال العام 2020، مقارنة بـ 9.6 مليون مسافر في العام 2019.

وأعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.