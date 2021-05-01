مجموعات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

بعد خسائر هائلة تكبدتها في 2020، بدأت مجمعات النفط الكبرى مسار الصعود بفضل تحسن أسعار الذهب ألسود، وتخفيف بعض الدول القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19» ما سمح بتحسن النشاط الاقتصادي.

واستفادت أسعار النفط من هذا الانتعاش، إذ بلغ متوسط سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، في الربع الأول من العام 61.1 دولار، مقابل 50.1 دولار في الفترة نفسها من العام السابق، و44.2 دولار في الربع الأخير من 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذا ما سمح للمجموعات النفطية الكبرى بتحقيق أرباح كبيرة، من الأميركيتين «إكسون موبيل» التي بلغت أرباحها 2.7 مليار دولار بين يناير ومارس الماضيين، إلى «شيفرون» (1.38 مليار دولار) والإيطالية «إيني» (856 مليون يورو)، حسب نتائج أدائها التي نشرت خلال الأسبوع الجاري.

والأمر نفسه ينطبق على المجموعة الأوروبية النفطية العملاقة الأخرى مثل «بريتيش بتروليوم» (4.7 مليارات دولار) أو شل (5.7 مليارات دولار) وتوتال (3.3 مليار دولار).

ونجم هذا التحسن عن ارتفاع أسعار النفط، وكذلك خفض التكاليف في بعض الأحيان عبر عمليات تسريح جماعي للعمال وانخفاض حاد في الاستثمارات.