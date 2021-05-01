أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع متأثرة بوضع «كورونا» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 10:39 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند، حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل خام القياس الأميركي غربت تكساس الوسيط وخام برنت القياسي العالمي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع، الجمعة، لكنهما ينهيان الشهر على مكاسب بنحو 6% و8% على الترتيب، وفق شبكة «سي إن بي سي عربية».

والطلب على الوقود حول العالم متباين مع ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين، في حين تستأنف دول أخرى الإغلاقات لوقف المعدل المتزايد للإصابات بالفيروس.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 67.25 دولار للبرميل في آخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو.

وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 1.7% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.

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