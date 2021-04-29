ارتفاع في أسعار النفط وسط آمال تعافي الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 10:50 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الخميس، وسط آمال في زيادة الطلب على الطاقة في الأسواق الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع الإصابات في بعض الدول وخاصة الهند.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 1.2% إلى 67.55 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 64.57 دولار.

وعززت عوامل، من بينها تراجع إمدادات المنتجات النفطية في الولايات المتحدة ووجود مؤشرات على ارتفاع الطلب والتوقعات المتفائلة بشأن توزيع اللقاحات، الآمال بتعافي الاستهلاك العالمي.

وتمسكت مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو، وهو ما يقل عن متوسط 2015-2019.

واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء. وزادت مخزونات الخام الأميركية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.

 

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