مبيعات «هواوي» تنخفض 16.5% في الربع الأول متأثرة بالعقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 05:06 مساء
شعار شركة هواوي. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، الأربعاء، أن إيراداتها للربع الأول من العام تراجعت جراء العقوبات الأميركية عليها.

وكانت هواوي في قلب المنافسة التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، وقد اتهمتها إدارة دونالد ترامب بالتجسس المحتمل نيابة عن بكين دون تقديم أدلة دامغة، وفق «فرانس برس».

ونتيجة لذلك، وضعتها واشنطن في العام 2019 على قائمة سوداء مُنِعت بموجبها من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الأساسية لعملياتها الإنتاجية، وخصوصا الرقائق.

تقنية الجيل الخامس
كما أزيلت البنية التحتية الخاصة لتقنية الجيل الخامس (5 جي) أو تأخر إنشاؤها في عدد من الدول الغربية؛ بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من بكين. وحظرت المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا مجموعة هواوي رسميا من شبكات «5 جي» بعد الضغوط الأميركية.

-  مؤسس «هواوي» يدعو إدارة بايدن إلى «الانفتاح» على شركته
-  واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي

وقالت هواوي إنها حققت إيرادات في الربع الأول من العام بلغت 152,2 مليار يوان (23,4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 16,5 في المئة على أساس سنوي، وعزت هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات المستهلكين نتيجة بيعها العلامة التجارية «اونور» لتحالف محلي أواخر العام الماضي.

عام آخر مليء بالتحديات
وقال الرئيس الحالي للمجموعة إريك شو في بيان إن «العام 2021 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات بالنسبة إلينا، لكنه أيضا العام الذي ستبدأ فيه استراتيجيتنا التنموية المستقبلية بالتبلور». والمديرة المالية لشركة هواوي تخضع حاليا للإقامة الجبرية في كندا وتكافح عملية تسليمها للولايات المتحدة بتهمة القيام بأعمال احتيالية مع إيران في تحد للعقوبات الدولية.

وأثّرت الضغوط التي مارستها واشنطن على نتائج هواوي العام الماضي. وبخلاف العام 2019، لم تكشف المجموعة حتى الآن بالتفصيل عدد الهواتف التي باعتها في 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
دباير (الحلقة 1)
فيديو
لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
الاستحواذ وقهوة كرويف سلاحا غوارديولا ضد باريس سان جيرمان.. الأربعاء
رياضة عالمية
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
إعدام 17 طن حشيش في النيجر قبل وصولها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحواذ وقهوة كرويف سلاحا غوارديولا ضد باريس سان جيرمان.. الأربعاء