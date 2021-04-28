إسبانيا تعتزم حشد 140 مليار يورو للاستثمارات العامة

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد. (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الاقتصاد والأعمال الإسبانية نادية كالفينو، عزم بلادها تعبئة 140 مليار يورو من الاستثمارات العامة في «خطة طموحة» تتزامن مع إطلاق صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي.



وقالت كالفينو، في بيان مشترك مع نظيريها في إيطاليا وألمانيا، الأربعاء: «مع إطلاق صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة قررنا حشد الأموال للاستثمار معًا. وقد قررت إسبانيا القيام بدورها بخطة طموحة تهدف إلى تعبئة 140 مليارا من الاستثمارات العامة»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأشارت إلى استهداف بلادها «إطلاق إصلاحات طموحة للجيل القادم، يمكن أن تجعل إسبانيا أحد محركات الانتعاش الأوروبي»، وأوضحت أن «40% من الموارد ستخصص للتحول الأخضر، 30% للتحول الرقمي، 10% للتعليم و7% للبحث والتطوير».