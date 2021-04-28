«فرانس برس»: بايدن يعتزم إلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء ومعالجة الثغرات بالنظام الضريبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 11:30 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه في الكونغرس، مساء الأربعاء، إلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء، التي أقرت في عهد سلفه دونالد ترامب، ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي التي يستفيدون منها، لتمويل خطة إنفاق ضخمة.

وتهدف مقترحات الإصلاح الضريبي إلى تمويل خطة ضخمة بقيمة 1800 مليار دولار تركز على التعليم ومساعدة العائلات، وتتضمن ألف مليار دولار من الاستثمارات و800  مليار دولار من التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيقترح بايدن رفع الحد الأقصى لمعدل الضريبة من 37 إلى 39.6% من جديد خلافًا للإجراءات التي أقرت في عهد سلفه، وفق ما أوضح مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.

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