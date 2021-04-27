التفاهم بين السعوديين والروس ركيزة ضعيفة لتحالف «أوبك بلس»

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في مقر المنظمة. (أ ف ب)

جمعت بين السعودية وروسيا علاقة ظرفية أصبحت أساسية للحفاظ على صمود سوق النفط في مواجهة الأزمة الوبائية. ورغم أن هذه العلاقة بالغة الأهمية في الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، إلا أنها قد تتصدع مع تبدد الأزمة.

ويشير الاقتصادي ألبيرتو بالبوني، لدى شركة «كزيرفي» للدراسات، إلى أن «على غرار أي كارتيل، فإن تحالف أوبك بلاس غير مستقر»، في وقت تعقد الدول المنتجة للذهب الأسود قمة جديدة عبر الانترنت الأربعاء، وفق «فرانس برس».

- «أوبك بلس» تدرس زيادة الإنتاج النفطي مع عودة الأسعار إلى الارتفاع

- موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»

وأقام الكارتيل المؤلف من 13 دولة عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تقودها السعودية، تحالفا في أواخر العام 2016 مع عشر دول أخرى منتجة للخام، بينها روسيا، تحت اسم «أوبك بلاس». وتخضع معظم الدول (مع إعفاء ثلاث منها)، لخفض حاد في إنتاجها للنفط الخام، تزايد أكثر منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. ويتيح تخفيض العرض إمكانية دعم الأسعار بشكل مصطنع.

رفع الأسعار نقطة خلاف

يقول المحلل لدى شركة «بي في إم»، تاماس فارغا، أن «ما بدأ على أنه ارتباط ظرفي تحول إلى علاقة طويلة الأمد».

ويرى عدد كبير من الخبراء أن هذا التفاهم النفعي الذي وُلد ردا على التحديات التي تطرحها المنافسة الأميركية وانهيار الأسعار بين العامين 2014 و2016، مبرر أكثر لأن الأسعار منخفضة. لكن مقابل الأسعار الحالية، التي تفوق 60 دولارا لبرميل كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أي المستوى الذي كانت عليه في مطلع 2020، يحذر بالبوني من أن «إغراءات الخروج عن نظام الحصص» كبيرة.

خصوصا بالنسبة بروسيا، التي سجلت في ميزانيتها سعر بيع البرميل بين 42 و45 دولارا، خلافا للسعودية التي رغم أن كلفة الانتاج لديها أقل، إلا أنها تواجه صعوبات في الحفاظ على توازن ميزانيتها بسعر أقل من 70 دولارا للبرميل. ويشرح بالبوني أن روسيا التي أنهكتها التضحيات التي قدمتها، «تريد إنتاج المزيد إلا أن السعودية في كل اجتماع، تصر على الحفاظ على حصص أكثر صرامة».

وفي مؤشر إلى الخلافات، سمح الكارتيل الموسع لروسيا وكازاخستان فقط بزيادة إنتاجهما من الذهب الأسود بين يناير وأبريل 2021، أما السعودية فهي تنتج يوميا أقل بمليون برميل بشكل طوعي، إضافة إلى الحصة المخفضة.

ألعاب هيمنة

وتمكن التحالف حتى من مقاومة هذه الخلافات في وجهات النظر، لكن هل سيصمد مقابل الانتعاش المستدام للطلب واستقرار الأسعار على مستوى مرتفع؟ وسبق أن شهد التحالف في السادس من مارس2020، اضطرابا عقب القمة الوزارية التي لا تزال حتى الآن الأخيرة للدول المنضوية في تحالف «أوبك بلاس» في مقر الكارتيل في فيينا في النمسا.

وبدأ الأمر من الرياض. فبعد فشل المفاوضات، عومت المملكة سوق الذهب الأسود، ما سرع تراجع أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولارا، وهو مستوى استغرق ثمانية أشهر لاستعادته. ويوضح أليكسي غروموف المكلف مسائل الطاقة في معهد الطاقة والمال في موسكو أن السعودية «معتادة على أن تكون القوة المهيمنة على السوق النفطية».

ويضيف «إلا أن الدولتين (روسيا والسعودية) تشغلان راهنا موقعين متطابقين تقريبا في أوبك بلاس، ما قد يؤدي بشكل منتظم إلى سوء فهم أو إلى نوع من التوتر». حتى أن موسكو تتقدم على الرياض في تصنيف الدول المنتجة للنفط الخام: فهما تحلان ثانية وثالثة على التوالي بعد الولايات المتحدة.