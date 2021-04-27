البيت الأبيض: بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع خطة التحفيز الاقتصادي، 11 مارس 2021، (ا ف ب)

أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقترح زيادة ضريبية على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء؛ من أجل دفع تكاليف خطته الجديدة لمساعدة العائلات الأميركية.

وقال كبير مستشاري بايدن الاقتصاديين، بريان ديس، إن زيادة الضرائب جزء من إصلاح ضريبي تهدف إلى «مكافأة العمل وليس الثروة فقط»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي هذا، الذي يتوقع أن يؤدي إلى معركة مريرة في الكونغرس، يتعلق فقط بنسبة 0.3% من دافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في السنة، أي نحو 500 ألف أسرة معنية بهذا المشروع.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الأميركية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبا، من 20 إلى 39.6%.

يهدف هذا الإصلاح الضريبي إلى تمويل «خطة العائلات الأميركية» التي تركز على الطفولة والأسرة والصحة والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة مساء الأربعاء خلال خطابه الأول أمام الكونغرس.