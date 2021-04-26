وفد وزاري تونسي إلى واشنطن لمناقشة تمويل برنامج إصلاحي مع صندوق النقد

مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الإثنين، أن فريقا من الوزراء سيتوجه إلى واشنطن نهاية الأسبوع لمناقشة تمويل لبرنامج إصلاحات اقتصادية من صندوق النقد الدولي.

وأكد بيان صدر الإثنين عن رئاسة الحكومة أن «فريقا من الحكومة سيتحول نهاية هذا الأسبوع إلى واشنطن لإجراء سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي»، وفق «فرانس برس».

برنامج جاهز للإصلاح الاقتصادي

كما نقل البيان تصريحا لوزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، يُبين فيه «أن الفريق الذي سيتحول إلى أميركا سيكون مصحوبا ببرنامج جاهز للإصلاح الاقتصادي وسيتم على أساسه التفاوض مع الصندوق».

وفي رسالة نشرها صندوق النقد الدولي، الجمعة، أكد أن تونس طلبت برنامج دعم جديدا، وأن برنامج الإصلاح يجب أن يهتم بملفات «المالية العمومية والديون وإصلاح المؤسسات العمومية وكتل الأجور».

وأعلنت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل نهاية مارس الفائت الشروع في برنامج يشمل المؤسسات العمومية التي تواجه وضعا صعبا ومن بينها «الخطوط الجوية التونسية».

تأزم الوضع المالي

ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات منذ ثورة 2011 وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية.

وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الأخير من 2020 تراجعا بـ6.1% أما البطالة وهي الملف الذي يؤرق الحكومات منذ 2011، فقد ارتفعت إلى مستوى 17.4 في المئة في بلاد تعد 11.7 مليون نسمة.

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا. كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.