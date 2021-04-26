«أوبك» ترى إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي وصناعة النفط

مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» محمد باركيندو، الإثنين، إن «أوبك ترى إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي، وفي آفاق صناعة النفط».

وأوضح باركيندو في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»: «هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد العالمي وتوقعات الصناعة»، مشددا على أن عديد العوامل لا تزال تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة. وتأتي التصريحات قبل اجتماع مزمع لمجموعة «أوبك+»، الذي من المخطط عقده يوم الأربعاء.

توقعات أفضل

وحسنت (أوبك) هذا الشهر توقعاتها لزيادة الطلب العالمي على النفط العام 2021 وسط توقعات بانتعاش النمو، في وقت تعتزم المنظمة زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة. وتوقعات التقرير الشهري بزيادة سنوية مقدارها ستة ملايين برميل يوميا، أعلى قليلاً من توقعات المنظمة في مارس التي سبق أن حدِّثت،. وسترفع مثل هذه الزيادة الطلب العالمي إلى 96.5 مليون برميل يوميا العام 2021، بعد تدهور الطلب العام الماضي بسبب القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».

وقلصت «أوبك+» إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري. وفي مايو المقبل، من المفترض تقليص التخفيضات لتكون 6.55 مليون برميل يوميا، وإلى 6.2 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، وإلى 5.76 مليون برميل يوميا في يوليو 2021.