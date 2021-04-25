إطلاق أول سيارة كهربائية في لبنان رغم الأزمة الاقتصادية

عارضة تجلس على سيارة «القدس رايز» الكهربائية خلال حفل إطلاقها جنوب بيروت, 24 أبريل 2024, (أ ف ب)

كشفت شركة لبنانية، السبت، عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع في بلد غارق بأزماته الاقتصادية والمعيشية، وتعد شبكة الكهرباء فيه واحدة من الأسوأ في العالم.

وظهرت السيارة الحمراء التي حملت اسم «القدس رايز» أمام عدسات الكاميرات، في حفل الإطلاق في منطقة خلدة جنوبي بيروت، بحضور مؤسس المشروع رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمد، وفق وكالة فرانس برس.

وقال محمّد (50 عاما) للصحفيين، وهو يشير إلى السيارة التي حملت في مقدمتها شعارا ذهبيا يجسد قبة الصخرة، «هذه أول سيارة يتم تصنيعها بشكل كامل في لبنان».

وبحسب مؤسس المشروع، يبلغ سعر السيارة الكهربائية ثلاثين ألف دولار.

ويأمل محمد، وهو مدير شركة «إي في إليكترا» الناشئة، أن تبدأ شركته خلال هذا العام، بإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في لبنان، على أن تكون باكورة هذا الإنتاج متوافرة في السوق في غضون عام.

وبعد سنوات من العمل في قطاع الاتصالات في كندا والعراق ودول الخليج، قرر محمد الخوض في مجال صناعة السيارات، وأسس شركته في لبنان قبل نحو أربع سنوات، ويعمل فيها نحو 300 موظف لبناني وفلسطيني.

ويسعى على المدى البعيد أن يدخل مجال المنافسة في السوق الدولية للسيارات الكهربائية والهجينة، وتحقيق مبيعات في السوق اللبنانية أيضا.

ويأتي الكشف عن هذه السيارة في وقت يغرق فيه لبنان في واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، وتشهد سوق السيارات انخفاضا غير مسبوق في مبيعاتها جراء الأزمة المالية وفرض قيود على سحب الودائع من المصارف اللبنانية.