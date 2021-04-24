الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو لعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 03:39 مساء
لافتة مكتوب عليها «مغلق بسبب فيروس كورونا» على باب أحد المتاجر في كولونيا، 4 يناير 2021, (أ ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في مقابلة السبت أن الحكومة الألمانية، سترفع توقعاتها للنمو للعام 2021، بفضل متانة القطاع الصناعي ورغم القيود الجديدة المفروضة بسبب الأزمة الصحية.

وقال بيتر ألتماير لمجموعة «فونكه» الإعلامية، «في يناير توقعنا نموا بنسبة 3%، لكن الأرقام الحالية تدل على أن النسبة ستكون أعلى بقليل» في حين يفترض أن تكشف الحكومة الثلاثاء توقعاتها الجديدة، وفق وكالة «فرانس برس

وكان أول اقتصاد في أوروبا سجل العام الماضي، تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9%.

وأضاف: «هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل»، مشيرا إلى «نمو اقتصادي أكثر متانة مما كان متوقعا»، خصوصا بفضل قطاع صناعي يستفيد من إعادة تحريك الاقتصاد العالمي.

وأقر في المقابل بأن إجراءات مكافحة الجائحة تضر كثيرا بالبيع بالمفرق، ونشاط الفنادق والمطاعم، في الوقت الذي تشدد فيه ألمانيا اعتبارا من السبت قيودها على المستوى الوطني.

ونبه إلى أن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستتم «في 2022 على أبعد تقدير» بسبب آثار الموجة الثالثة للوباء التي تتميز بالانتشار السريع للنسخ المتحورة من الفيروس.

واعتبرت المعاهد الاقتصادية الرئيسية قبل أسبوع، أن الموجة الثالثة من الوباء «تؤخر الانتعاش» حتى ولو بقيت أكثر تفاؤلا من الحكومة بمراهنتها على ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي هذا العام بنسبة 3.7%.

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