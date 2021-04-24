موسكو تتحدى واشنطن وتكمل خط الغاز المثير للجدل في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 09:40 صباحا
عامل في ورشة بناء أنابيب نورد ستريم-2 في لوبمين، بشمال شرق ألمانيا. (أ ف ب)

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق سيكتمل خلال العام الجاري، رغم ضغط رافض من واشنطن.

وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية استكمال المشروع هذا الصيف: «وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من الشركة المشغلة، سيحدث هذا خلال العام الجاري»، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة المصنعة لخط «نورد ستريم 2» أن أعمال بناء الأنابيب بين روسيا وألمانيا استؤنفت فعليا في المياه الدنماركية بعد مرحلة تحضيرية استمرت نحو أسبوعين.

ومطلع ديسمبر، استُؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط الأنابيب بعد أن عُلّقت لنحو عام بسبب العقوبات الأميركية. وتفوق قيمة المشروع ثلاثة مليارات يورو ويمتدّ على 1200 كيلومتر تحت البحر. 

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