اتجاه بايدن لزيادة الضرائب يفاقم الخسائر في البورصة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 09:48 صباحا
العلم الأميركي أمام بورصة «وول ستريت» في نيويورك، 30 إبريل 2020. (أ ف ب)

تفاقمت الخسائر في بورصة «وول ستريت» بعد ظهر، الخميس، إثر تقارير حول عزم البيت الأبيض على زيادة الضرائب على أرباح الأثرياء.

وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن، على خطة لزيادة الضرائب على الأرباح المتأتية من معاملات الأسهم من 20% إلى 39.6% على الأشخاص الذين يجنون أكثر من مليون دولار، وفق ما نقلت جريدة «نيويورك تايمز» ووكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين.

وطوال أيام الأسبوع تعرضت الأسهم لضغوط وسط مخاوف بشأن التقييمات العالية وارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في الهند ودول أخرى، لكنّ الخسائر تعمقت بعد التقارير.

وبحلول الساعة 18.35 ت غ، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9%، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.7%، وفق وكالة «فرانس برس».

ووعد جو بايدن خلال حملته الانتخابية بزيادة الضرائب على الأثرياء، وبعد فوزه بالمنصب اقترح زيادة الضرائب على الشركات لدعم خطة استثمارية عملاقة بقيمة ملياري دولار لتحديث البنى التحتية وزيادة الوظائف في البلاد.

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