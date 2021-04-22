تراجع أسعار النفط بعد بيانات جديدة عن المخزون الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 08:00 مساء
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

سجلت أسعار النفط انخفاضا خلال تعاملات الخميس، بعد بيانات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، خلافا لتوقعات المحللين.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.67% إلى 60.94 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج «برنت» بنسبة 0.66% إلى 64.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير. 

وزادت مخزونات الخام 594 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 16 أبريل الجاري إلى 493 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها ثلاثة ملايين برميل. وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 286 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ولم تتغير معدلات تشغيل المصافي خلال الأسبوع.

في حين زادت مخزونات البنزين 86 ألف برميل إلى 235 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل إلى 142.4 مليون برميل.

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