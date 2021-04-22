«إيكيا» تتبرع بمليار يورو لمواجهة «الاحتباس الحراري»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 10:08 صباحا
متجر تابع لسلسلة إيكيا في مدينة نانت الفرنسية، 13 يناير 2021، (ا ف ب)

تعهدت مؤسسة «إيكيا» التي تشكّل الذراع الخيرية لشركة الأثاث السويدية العملاقة بالتبرع بمليار يورو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وستستهدف الأموال التي ستُخصص في شكل منح على مدى خمس سنوات البرامج القادرة على تحقيق نتائج على المدى القصير، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام للمؤسسة بير هيغينيس للوكالة إن الهدف يتمثل في الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «إذا خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار طن واحد هذا العام، فسيكون ذلك أكثر فاعلية مما لو تحقق ذلك في خمس سنوات».

وأوضحت المؤسسة أن الأموال التي تعهدت التبرع بها الأربعاء تضاف إلى 500 مليون يورو سبق أن التزمت تقديمها لمبادرات المناخ للسنوات الخمس المقبلة.

ومع أن المؤسسة لم تحدد مشروعاً بذاته سيفيد من التبرع، أشار هيغينيس على سبيل المثال إلى الحاجة لاستبدال مئات الآلاف من مولدات الديزل المستخدمة في المجتمعات المنخفضة الدخل في الكثير من الدول النامية وإقامة شبكات تعمل بالطاقات المتجددة.

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