شركات الطيران تتوقع تواصل خسائرها الكبيرة رغم تحسن الآفاق

طائرتين لشركة "ايزي جيت" عند افتتاح مطار برلين براندنبورغ جنوب شرق المدينة. (أ ف ب)

توقعت شركات الطيران عامًا آخر صعبًا مع تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 47.7 مليار دولار رغم تحسّن الآفاق العام 2021، وفق ما أعلن الأربعاء اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

تظهر تقديرات النتائج المالية تدهورًا مقارنة بالتوقعات السابقة لاتحاد النقل الجوي الدولي في ديسمبر التي قدرت أن الخسائر ستبلغ 38 مليار دولار هذا العام. وبلغت الخسائر نحو 126.54 مليار دولار العام 2020، وفق «فرانس برس»

رفع التوقعات

ورغم ذلك، رفع الاتحاد قليلًا توقعات حركة المسافرين الجوية العالمية لهذا العام لتصل إلى 43 بالمئة من مستواها العام 2019، بعد أن وضعتها تقديرات فبراير في مستوى يراوح بين 33 و38 بالمئة.

الشركات مثقلة بتكاليف ثابتة كبيرة، بينها تكاليف الطائرات غير المستعملة، وستتكبد «مصاريف تبلغ 81 مليار دولار» هذا العام، وفق ما نقل اتحاد النقل الجوي الدولي في بيان عن مديره العام، ويلي والش. واعتبر الاتحاد أن «الأسواق الداخلية ستتحسَّن أسرع من الرحلات الدولية».

2.4 مليار مسافر عبر الطائرات

ويتوقع أن يسجل 2.4 مليار مسافر عبر الطائرات العام 2021، مقابل 1.8 مليار العام 2020، في حين كان العدد 4.5 مليار العام 2019. نتيجة ذلك، من المنتظر أن يبلغ إجمالي رقم معاملات شركات الطيران 458 مليار دولار هذا العام، أي بزيادة 23% مقارنة بالعام 2020 الذي سجل رقم معاملات بـ372 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيدًا عن رقم العام 2019 الذي بلغ 838 مليار دولار.

واتحاد النقل الجوي الدولي يجمع 290 شركة طيران تمثل 82% من الحركة الجوية العالمية.