أكبر مصارف هولندا يدفع غرامة بقيمة 575 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:54 صباحا
مقر مصرف «ABN AMRO» في هولندا. (الإنترنت)

أعلن مصرف «ABN AMRO» الأكبر في هولندا، اليوم الإثنين، أنه سيدفع غرامة مالية بقيمة 480 مليون يورو (575 مليون دولار) في إطار تسوية مع المدعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسل الأموال، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019 قالوا إن المصرف الذي يتّخذ من أمستردام مقرًا فشل في مراقبة الحسابات المصرفية كما يجب ولم يبلّغ عن «تعاملات غير عادية» أو أنه تأخر كثيرا في التبليغ عنها.

وأقر المصرف في بيان أنه «بين العامين 2014 حتى 2020، فشل (ABN AMRO) في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركّز على مكافحة غسل الأموال»، مضيفًا: «وافق مصرف (ABN AMRO) على صفقة بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة».

وأعلن مسؤولان سابقان بارزان من مصرف «ABN AMRO»، هما المدير السابق كريس فوغلزانغ والرئيس التنفيذي الأسبق غيريت زالم قرارهما الاستقالة من وظيفتيهما حاليًّا في «دانسك بنك» الدنماركي على خلفية القضية.

وبدأ المدّعون التحقيق في مصرف «ABN AMRO» بعدما أمره المصرف المركزي الهولندي المشرف عليه في أغسطس 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.

وجاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو (928 مليون دولار) على مصرف «آي إن جي» الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.

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