النفط يتعافى من خسائره.. و«بلومبرغ» تطلق توقعات إيجابية

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كورونا». وتوقعت «بلومبرغ» أن ارتفاع سعر النفط إلى 74 دولارًا للبرميل على خلفية التخفيض المتوقع لاحتياطات النفط في النصف الثاني من العام 2021.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج «برنت» بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولار للبرميل، وكان المزيج سجل في وقت سابق تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولار للبرميل، بعدما كانت انخفضت سابقًا بنسبة 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عمليًّا، ما قد يزيد من أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري. ولفتت وكالة أنباء «بلومبرغ» إلى أن الاحتياطات الفائضة من النفط في يوليو 2020، كانت في الوقت نفسه أعلى بخمس مرات تقريبًا، وبلغت 249 مليون برميل، مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب.

أكبر احتياطات نفطية مخزنة في الصين

«بلومبرغ» قالت إن أكبر احتياطات نفطية مخزنة حاليًا في الصين، فيما عادت احتياطات الهيدروكربونات الأميركية عمليًّا إلى المستوى الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت في فبراير 1.28 مليار برميل. وتشير «بلومبرغ» إلى أن مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 30 عامًا.

وانخفضت خلال الأسبوعين الماضيين احتياطات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27% إلى 50.7 مليون برميل. كما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو في بورصة لندن، يوم الجمعة، إلى 67.08 دولار للبرميل. وكان مصدرو النفط قرروا، خلافًا للتوقعات، في اجتماع عقد في الأول من أبريل، زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من مايو المقبل.

وستزيد دول «أوبك +» إنتاجها من النفط في مايو بمقدار 350 ألف برميل يوميًّا، وفي يونيو بمقدار 350 ألف برميل أخرى في اليوم، وفي يوليو بمقدار 450 ألف برميل أخرى في اليوم. وقد تم اتخاذ القرار على الفور لمدة ثلاثة أشهر. يشار إلى أن دول «أوبك +»، التي تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، تجتمع كل شهر منذ بداية العام 2021 لتحديد مستويات الإنتاج على المدى القصير. ويسهم هذا النهج في منح الأعضاء مزيد المرونة في مواجهة تعافي الطلب الهش.