الولايات المتحدة تتراجع عن اتهام سويسرا وفيتنام بالتلاعب في العملة

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، 27 مارس 2020 (فرانس برس)

تراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لكل من سويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما، من أجل الحصول على ميزة تجارية تنافسية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية بشأن الاتهام.



وبينما نزعت الوزارة، في بيان أمس الجمعة، سمة التلاعب عن البلدين، إلا أنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأُضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس».



رقابة تعامل الصين مع العملات

كما لا تزال الصين على قائمة الرقابة التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في يناير 2020، قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترامب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.



ولطالما استهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.



وفي آخر تقرير لوزارة الخزانة، دعت الأخيرة الصين إلى تحسين الشفافية في ما يتعلق بأنشطتها في التدخل بسعر الصرف الأجنبي والسياسات.

كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للرقابة اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وأيرلندا والمكسيك.



وأفادت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان أن وزارتها «تعمل بشكل دؤوب للتعامل مع محاولات اقتصادات أجنبية التلاعب بشكل مصطنع في قيم عملاتها ما يضع العمال الأميركيين في وضع غير منصف».



ويحتاج الكونغرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأميركية.



دراسة وضع 20 شريكا دوليا مع أميركا

لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها. ودرس التقرير 20 شريكا تجاريا أساسيا يبلغ حجم تجارة البضائع بينه وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا على الأقل. وتسهم هذه الدول بنحو 80% من تجارة المنتجات الأميركية، وفق مسؤول في وزارة الخزانة تحدّث إلى الصحفيين.



وتقوم الدارسة على معايير تشمل عجزا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، وفائضا كبيرا في الحساب الجاري، وأدلة على تدخّل دائم ومن جانب واحد في أسواق العملات الأجنبية.



وذكر المسؤول من وزارة الخزانة أن سويسرا وتايوان وفيتنام تجاوزت جميعها العتبات المحددة بهوامش كبيرة.



وذكر التقرير أن الكونغرس يطالب وزارة الخزانة بالانخراط في مشاورات متقدمة مع هذه الدول، تشمل الحض على تطوير خطة بخطوات محددة للتعامل مع الأسباب الكامنة لخفض قيمة العملة واختلالات الموازين الخارجية.



كان البنك الوطني السويسري احتج في ديسمبر الماضي على تصنيف البلاد على أنها تتلاعب بأسعار الصرف، وأصدر بيانا جديدا أمس لتأكيد نفيه أي أنشطة غير مناسبة.