ألمانيا تدعو الاتحاد الاوروبي إلى إنشاء يورو رقمي

وزير المال الألماني أولاف شولتز, 15 أبريل 2021 في برلين, (أ ف ب)

شدد وزير المال الألماني أولاف شولتز، على ضرورة أن تكون أوروبا رائدة في مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن تعمل «بنشاط» من أجل إطلاق وسيلة الدفع الجديدة.

وأضاف شولتز، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مال منطقة اليورو مخصص لمعالجة هذه المسألة، «تحتاج أوروبا ذات السيادة إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع»، بحسب وكالة فرانس برس.

وبالنسبة إلى شولتز «يجب أن تكون أوروبا في الطليعة في ما يتعلق بمسألة العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي».

وبالتالي، فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو «سيدعم بشكل بناء» العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.

وقال الوزير الألماني «يجب ألا نكون متفرجين»، على هذا التطور، داعيا إلى «عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك».

وسيقرر البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف، ما إذا كان سيبدأ عملية إطلاق يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في الأشهر الأخيرة، بحسب ما قال أحد المسؤولين فيه هذا الأسبوع.

وتدرس العديد من البلدان مسألة العملات المشفرة عن كثب، خصوصا في مواجهة مشروع العملة الرقمية «ليبرا» الذي بدأه فيسبوك.

ويعمل عدد من المصارف المركزية على هذا الموضوع، فيما تعد الصين مشروعها لإطلاق عملة يوان مشفرة من الأكثر تقدما.

وتخزّن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي، ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.