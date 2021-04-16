ألمانيا تدعو الاتحاد الاوروبي إلى إنشاء يورو رقمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 11:47 مساء
وزير المال الألماني أولاف شولتز, 15 أبريل 2021 في برلين, (أ ف ب)

شدد وزير المال الألماني أولاف شولتز، على ضرورة أن تكون أوروبا رائدة في مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن تعمل «بنشاط» من أجل إطلاق وسيلة الدفع الجديدة.

وأضاف شولتز، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مال منطقة اليورو مخصص لمعالجة هذه المسألة، «تحتاج أوروبا ذات السيادة إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع»، بحسب وكالة فرانس برس.

وبالنسبة إلى شولتز «يجب أن تكون أوروبا في الطليعة في ما يتعلق بمسألة العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي».

وبالتالي، فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو «سيدعم بشكل بناء» العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.

وقال الوزير الألماني «يجب ألا نكون متفرجين»، على هذا التطور، داعيا إلى «عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك».

وسيقرر البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف، ما إذا كان سيبدأ عملية إطلاق يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في الأشهر الأخيرة، بحسب ما قال أحد المسؤولين فيه هذا الأسبوع.

وتدرس العديد من البلدان مسألة العملات المشفرة عن كثب، خصوصا في مواجهة مشروع العملة الرقمية «ليبرا» الذي بدأه فيسبوك.

ويعمل عدد من المصارف المركزية على هذا الموضوع، فيما تعد الصين مشروعها لإطلاق عملة يوان مشفرة من الأكثر تقدما.

وتخزّن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي، ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي
ليبيا
ناس اليوم (الحلقة 3)
فيديو
أنا الطبيب (الحلقة 3)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 3)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 3)
فيديو
رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله
ليبيا
الحكومة الباكستانية تأمر بحجب موقت لوسائل التواصل الاجتماعي
دولى
الغربال (الحلقة 3)
فيديو
بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
«أفريكا انتلجنس»: فرنسا رصدت تحركات المتمردين التشاديين مطلع أبريل في الجنوب ...
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطفال أبطال (الحلقة 3)