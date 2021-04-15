بعد دخولها «ناسداك».. «كوينبيز» لتداول العملات المشفرة تسجل أرقاما قياسية

رجل يسير أمام محل يحمل شعار «بيتكوين». (أرشيفية: أ ف ب)

أغلق سعر سهم «كوينبيز» لتداول العملات الرقمية في بداياته في بورصة نيويورك عند 328.28 دولار عقب دخول شركة صرف العملات المشفرة إلى مؤشر «ناسداك» في وول ستريت، الأربعاء.

وهذا الرقم أعلى بكثير من السعر المرجعي البالغ 250 دولارًا، الذي تم تداوله مساء الثلاثاء. وبذلك، تصبح هذه المنصة لتداول عملة «بيتكوين» الأعلى تقييمًا، عند 86 مليار دولار، لشركة أميركية في البورصة. وسجّلت الرقم القياسي السابق شركة «فيسبوك» التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يزيد قليلًا على 81 مليار دولار العام 2012 عندما تم إدراجها في البداية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتيح «كوينبيز» التي أسّسها في العام 2012 في سان فرانسيسكو براين أرمسترونغ البالغ 38 عامًا، وهو مهندس سابق في «إير بي إن بي» وفريد إهرسام وهو الوسيط السابق في «غولدمان ساكس»، شراء وبيع نحو خمسين عملة مشفرة، بما في ذلك «بتكوين» و«الإيثر». ومن المتوقع أن ينضم أرمسترونغ الذي تبلغ حصته في الشركة 20% ويتولى منصب الرئيس التنفيذي، إلى قائمة «فوربس» لأغنى مئة رجل في العالم قريبا، وفقا لجريدة «وول ستريت جورنال».

- «بتكوين» تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دولار

وقبل إدراج «كوينبيز» في بورصة وول ستريت، استمرت قيمة «بيتكوين» في الارتفاع في الأيام الأخيرة وبلغت ذروتها عند ما يقرب من 65 ألف دولار، الأربعاء.

وقال آرت هوغن من «ناشونال هولدينغ» إن «اليوم الأول من الإدراج لا يسمح باستخلاص أي نتائج. سيتعين علينا الانتظار الأشهر الثلاثة الأولى لمعرفة ما إذا كان السهم سيتبع تقلبات العملات المشفرة».

ورغم أن «كوينبيز» استفادت من ازدهار العملات المشفرة والعملات الافتراضية، فإن مجال نشاطها يثير شكوك المنظمين الذين يساورهم القلق بشأن استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة.

وأقر أرمسترونغ في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، الأربعاء، بأن التنظيم كان أحد التهديدات الرئيسية لنشاط العملات المشفرة، موضحًا: «الآن بعدما أصبحت كوين بيز شركة مدرجة في البورصة، سنخضع لمزيد التدقيق بشأن ما نقوم به».

ووصف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأربعاء، العملات المشفرة بأنها «نواقل مضاربة»، وأوضح خلال مؤتمر افتراضي: «لا أحد يستخدمها في مدفوعات على غرار الدولار».