استقالة الرئيس التنفيذي لـ«توشيبا» وسط خلافات داخلية حول عروض شراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 02:45 مساء
المدير التنفيذي لشركة «توشيبا» نوبواكي كوروماتاني، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، 8 نوفمبر 2018. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «توشيبا» اليابانية، الأربعاء، أن رئيسها نوبواكي كوروماتاني، استقال من منصبه، وسط تقارير عن مشكلات داخلية إثر عروض شراء للمجموعة من عدة جهات.

جاءت الاستقالة فيما أفادت تقارير بأن صندوقين آخرين يدرسان تقديم عروضهما الخاصة للمجموعة اليابانية، ما قد يزيد من حدة المواجهة. وذكرت «توشيبا» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنّ مجلس الإدارة قبل استقالة كوروماتاني دون إعطاء تفاصيل عن سبب طلبه التنحي، وقالت إن ساتوشي تسوناكاوا سيخلفه.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يطرح فيه أعضاء مجلس الإدارة تساؤلات حول عرض استحواذ من «سي في سي كابيتال بارتنرز» التي كان كوروماتاني يرأس سابقًا فرع عملياته في اليابان. وذكرت وسائل إعلام أنّ شركة الأسهم الخاصة تعرض صفقة تزيد على 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنّ البعض في «توشيبا» يرون أن هذا المبلغ ضئيل للغاية.

وقالت جريدة «فايننشال تايمز»، الأربعاء، إن صندوق أسهم خاص آخر «كيه كيه آر»، يخطط لتقديم عرض شراء أكبر. وذكرت شبكة «بلومبيرغ» أن شركة «بروكفيلد» الكندية لإدارة الأصول تدرس أيضًا التقدم بعرض.

وأكدت «توشيبا»، الأسبوع الماضي، أنها تلقت عرضًا من شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» من شانه أن يستحوذ «توشيبا» كفرع خاص. ويمكن أن يؤدي إلغاء إدراج المجموعة في سوق الأسهم إلى اتخاذ قرارات أسرع من قبل إدارة «توشيبا» التي دخلت في خلافات أخيرًا مع المساهمين. كما يمكن أن يسمح للمجموعة العملاقة بتركيز الموارد على الطاقات المتجددة والأعمال الأساسية الأخرى. وترتبط «توشيبا» وشركة «سي في سي» بعلاقات وثيقة.

وعمل كوروماتاني في الصندوق بين عامي 2017 و2018؛ حيث شغل منصبًا تنفيذيًا كبيرًا، وهو يشغل حاليًا منصب المدير الخارجي لمجلس إدارة «توشيبا». وذكرت وسائل إعلام أنّ هذا التقارب أثار قلقًا.

وقال رئيس الأبحاث الآسيوية في «يونايتد فيرست بارتنرز» جاستين تانغ، إن رحيل كوروماتاني من شأنه أن «يزيل عدم اليقين بشأن تضارب المصالح المحتمل»، وأفاد بأنّ ذلك «سيجبر المجلس أيضًا على البحث عن عروض أخرى تصب في مصلحة المساهمين»، أنّه «وضع صعب للغاية في الوقت الحاضر».

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