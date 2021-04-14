دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات

مشهد عام لدبي، 15 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلنت إمارة دبي في تعميم أصدرته، الثلاثاء، أول أيام رمضان، ترك الخيار للمطاعم في تغطية واجهاتها أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن في ساعات النهار خلال شهر الصوم.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبر تغريدة على «تويتر»: «يمنح التعميم إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وحسب البيان، فإن التعميم يحل محل ذلك المعمول به منذ سنوات «والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان»، ويدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان، الذي بدأ الثلاثاء.

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وفتحت دبي أبوابها في الأسابيع الأخيرة أمام السياح الأجانب وخففت من القيود المفروضة لمواجهة جائحة «كوفيد- 19». وأكثر من 90% من سكان الإمارة البالغ عددهم 3.3 ملايين نسمة هم من الأجانب.

وأواخر العام الماضي أعلنت الإمارات تعديلات قانونية لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن بين التعديلات «إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى جرائم الشرف؛ بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات». وتشمل التعديلات السماح لغير المتزوجين بالإقامة معًا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، حسب وسائل إعلام محلية.