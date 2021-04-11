صندوق النقد يتوقع تعافي دول التطعيم المبكر بالشرق الأوسط في 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 02:36 مساء
متطوعة توزع وجبات طعام على المحتاجين في بيروت. 24 مارس 2021. (أ ف ب)

توقّع صندوق النقد الدولي، الأحد، أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحًا مبكرًا ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة للعام 2021، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4% في عام 2020؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4% هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0,9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي.

وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الأحد، توقّع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022، بالمقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: «التعافي يسير على مسار متباين؛ حيث يلعب تقديم اللقاح دورًا مهمًا في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي».

وأضاف أن «الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75% منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك».

وأطلقت العديد من دول المنطقة، خصوصًا الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق، بينما لا يزال يشكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحديًّا كبيرًا؛ بسبب كميات اللقاح المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية.

وبعد انكماش بنسبة 4,8% في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموًا بنسبة 2,7% هذا العام، ولبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، هو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص نشاطه الاقتصادي هذا العام بعدما شهد انكماشًا كبيرًا بنسبة 25% العام الماضي.

وأجرى البلد العاجز منذ شهور عن تشكيل حكومة جديدة، محادثات مع صندوق النقد بشأن دعم مالي العام الماضي، لكنها سرعان ما تعطلت؛ بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة، وقال أزعور: «في غياب حكومة، من الصعب جدًا علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسقط برشلونة ويرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني
رياضة عالمية
طبيب شرعي أميركي: جورج فلويد توفي فعليا بسبب الضغط على عنقه
دولى
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
شركة الخليج العربي للنفط: خفض الإنتاج بداية من الأربعاء لأسباب فنية وتراكم ...
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عارض جديد مزعج ينجم عن «كورونا»