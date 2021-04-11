الصين تفرض غرامة باهظة على مجموعة علي بابا بسبب ممارسات احتكارية

شعار مجموعة علي بابا بهونغ كونغ, 20 أكتوبر 2020, (أ ف ب)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية، غرامة باهظة بقيمة 18,2 مليار يوان (2,78 مليار دولار)، بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، السبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن هذه الغرامة فرضت بعد تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر الماضي، إذ اتُهم الموقع بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الهيئة الناظمة «منذ 2015، استغلت مجموعة علي بابا موقعها المهيمن في السوق» للحصول على ميزة غير عادلة من خلال فرص الحصرية، مضيفة أن هذا السلوك قيّد المنافسة والابتكار في القطاع وانتهك حقوق ومصالح الشركات والمستهلكين.

وقيمة هذه الغرامة قياسية إذ إنها تساوي ثلاثة أضعاف غرامة بقيمة تقارب المليار دولار فُرضت على شركة «كوالكوم» الأميركية العملاقة عام 2015، بحسب وكالة «بلومبرغ» المالية.

وحُددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4% من إيراداته لعام 2019، أي 455,7 مليار يوان، بحسب وكالة الصين الجديدة.

وعلّقت مجموعة علي بابا في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي بالقول «نقبل بصدق هذه العقوبة وسنمتثل لها بحزم».

وتعهّدت المجموعة أيضًا بجعل أنشطتها تتوافق مع القوانين وبأن «تتحمل بشكل أفضل (...) مسؤولياتها الاجتماعية».

شركة عملاقة تحت المراقبة

وتواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى، ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين؛ حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.

وتخضع شركة علي بابا خصوصًا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر الماضي، فيما اتهم مؤسسها المشترك جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «انت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.

وتسعى الصين للحدّ من الديون الشخصية والقروض الفوضوية واعتُبرت الأهمية المتزايدة لـ«انت غروب»، وكذلك الانتقادات الرسمية النادرة لجاك ما، بمثابة تحدٍ للميدان المالي الذي تهيمن عليه الدولة في البلاد.