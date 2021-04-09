شركات ألمانية تعلن خطة لإعادة إعمار ميناء بيروت ومحيطه

ميناء بيروت بعد تضرره نتيجة الانفجار، 9 أغسطس 2020، (ا ف ب)



أعلن وفد شركات ألمانية في العاصمة اللبنانية عن مشروع ضخم بمليارات الدولارات لإعادة إعمار ميناء بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.

ويبدو المشروع طموحا جدا مقارنة بعدم إقدام القادة السياسيين في البلد على توفير أبسط الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي من شأنه أن يطلق عملية إعادة إعمار الميناء، الذي تضرر بشدة جراء انفجار ضخم في الرابع من أغسطس الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً هائلاً في الميناء والأحياء المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة الميناء عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، تحدث المسؤول في شركة «كوليي ألمانيا» هيرمان شنيل عن شقق عائلية بأسعار مقبولة و«مساحات خضراء وبنى تحتية جيدة»، كما يتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة، ومن المفترض أن يؤمن نحو 50 ألف وظيفة.

تحويل بيروت إلى مدينة جديدة

ويرى القائمون على المشروع فيه «خطة لمدينة جديدة» على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لموانئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.

وقال ممثل شركة «ميناء هامبورغ الاستشارية» لارس غرينر، إن الخطة تهدف إلى تطوير الميناء ليكون «ذا مستوى عالمي رفيع».

وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للميناء بعد الانفجار الذي تقول السلطات إنه نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.

وتنهمك شركات عالمية أخرى بالتحضير لمشاريع شبيهة، من بينها الشركة الفرنسية العملاقة «سي إم إي - سي جي إم» التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات في ميناء بيروت وإعادة شحنها، وقد تقدمت في سبتمبر بخطة متكاملة لتطويره.