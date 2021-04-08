"يلين" تدعو الدول الغنية إلى تقديم مزيد من المساعدات لتنشيط الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 07:53 مساء
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في 5 فبراير 2021 في واشنطن. (أرشيفية: أ ف ب)

حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الخميس، الاقتصادات الكبرى في العالم على عدم تخفيف الجهود المالية لدعم الاقتصاد العالمي في كلمة وجهتها إلى اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي.

وقالت يلين، إن التوقعات العالمية تحسنت مع صرف المساعدات في وقت واحد حول العالم، لكن «المهمة لم تنتهِ»، مشيرة إلى وجود «قدر كبير من عدم اليقين» ومخاطر الآثار طويلة المدى لوباء كوفيد-19 في العديد من البلدان. وقالت، وفق وكالة «فرانس برس»: «إنني أحث الاقتصادات الكبرى على عدم سحب دعمها في وقت مبكر جدًا، وإنما عليّ السعي لتقديم دعم جديد كبير للميزانية لضمان انتعاش قوي».

وكشف صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع، عن توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلًا لعامي 2021 و2022 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة. فقد تبنى أكبر اقتصاد في العالم خطة دعم جديدة بقيمة 1,9 تريليون دولار في نهاية مارس.

اقرأ أيضا: 1300 مليار دولار خسائر قطاع السياحة العالمي في 2020

وتعتزم إدارة بايدن أن تطرح على الكونغرس في وقت لاحق من العام خطة استثمارية ضخمة تزيد على 2000 مليار دولار على مدى ثماني سنوات. لكن الانتعاش غير متوازن في العالم مع تخلف البلدان الناشئة عن اللحاق بلركب. في أوروبا أيضًا، يبدو التعافي صعبًا فيما حملة التطعيم بطيئة.

وقالت جانيت يلين إن «الأولوية هي لإنهاء الأزمة الصحية، وهو شرط أساسي لانتعاش اقتصادي قوي»، مشيرة إلى «التقدم الكبير» المحرز في تحصين السكان الأميركيين. وأشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة «خصصت 4 مليارات دولار لمبادرة كوفاكس للمساعدة في تمويل توفير اللقاحات عالميًّا، وأحث الآخرين على زيادة دعمهم لهذه المبادرة». كما أعربت عن دعمها للمؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تقف بجانب البلدان المتضررة من الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية ...
دولى
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب