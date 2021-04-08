وزيرة الخزانة الأميركية تدعو العالم إلى الاقتداء بخطة واشنطن لزيادة الضرائب

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يالين، 29 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن خطة إدارة الرئيس جو بايدن زيادة الضرائب على الشركات لتمويل استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع الدول الأخرى على الاقتداء بالولايات المتحدة.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي هاتفي: «نحن لا نوقف مشاركة الولايات المتحدة في سباق الخفض (الضريبي) فقط، بل نشجع العالم بأسره على التخلي عن هذه الممارسة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولجذب الشركات إلى أراضيها وضمان بيئة تنافسية لها، تتنافس البلدان على معدلات الضرائب التي تفرض على الشركات.

وقالت يلين إن هذه «المنافسة الضريبية المدمرة لن تنتهي إلا عندما يتوقف عدد كاف من الاقتصادات عن خفض (الضرائب) ويتقبل حدا أدنى عالميا من الضرائب».

والمفاوضات جارية حول هذا الموضوع في مجموعة العشرين التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.

وبالنسبة للولايات المتحدة، يفترض أن يسمح رفع الضرائب على الشركات من 21 إلى 28% بتمويل خطة استثمار ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من ألفي ملياري دولار على مدى ثماني سنوات في البنية التحتية والطاقات الخضراء والتكنولوجيا.