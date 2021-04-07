إردوغان يسعى لخفض نسبة الفائدة «إلى رقم واحد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 07:43 مساء
الليرة التركية. (الإنترنت)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الرافض لرفع نسبة الفائدة، الثلاثاء، أنه يرغب في إعادة هذه النسبة «إلى رقم واحد» مقابل 19 في المئة حاليًا.

وقال إردوغان، في خطاب أمام كتلة حزبه البرلمانية، «بعون الله، سنخفض نسبة الفائدة إلى رقم واحد. نحن عازمون» على ذلك. وكان المصرف المركزي التركي رفع في 18 مارس، بواقع مئتي نقطة، نسبة فائدته الرئيسية بحيث باتت 19%، وفق «فرانس برس».

إقالة محافظ البنك المركزي
وبعد بضعة أيام من ذلك، أقال إردوغان، في شكل مفاجئ، محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، وهو وزير مال سابق ذو سمعة طيبة وكان تولى منصبه الجديد قبل خمسة أشهر فقط،. ويناهض إردوغان على الدوام مبدأ رفع الفائدة، معتبرًا أنه مصدر كل المشاكل ويؤدي الى التضخم.

- الرئيس التركي يقيل محافظ البنك المركزي

وخلف شهاب قاقجي أوغلو، إقبال على رأس المصرف المركزي، وهو اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم. وأثار تعيينه قلق المستثمرين وألقى بشكوك على مدى استقلالية المصرف المركزي مستقبلًا. وتعهد المحافظ الجديد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.

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