البنك الأفريقي للتنمية يقرض مصر 145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 09:03 مساء
مقر البنك الإفريقي للتنمية،. (الإنترنت)

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء، موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 18 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الرسمي: «وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تحسين أداء نظام السكك الحديدية في البلاد»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يشكلون حوالي 40% من جملة السكان (100 مليون نسمة)، من تحسينات (السكك الحديدية)؛ حيث يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة».

وتأتي الموافقة على القرض بعد ثمانية أيام على توقيف ثمانية أشخاص على ذمة تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوب البلاد الشهر الماضي.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، أشار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري البارز عمرو أديب في وقت سابق، إلى الخطأ البشري باعتباره من أسباب وقوع مثل هذه الحوادث، مؤكدًا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديدية في العام 2024.

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