أسعار النفط ترتفع بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 09:06 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا والصين، وذلك بعد انخفاض بأكثر من 4% أمس بسبب قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو 0.61% إلى 62.53 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 4.2% أمس الإثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا، أو 0.58%، إلى 58.99 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 4.6% أمس، حسب وكالة «رويترز».

وتعززت معنويات السوق من خلال استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد الأميركي، أمس الإثنين، أظهر أن النشاط في صناعة الخدمات الأميركية وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في شركة «ديلي إف إكس» مارجريت يانغ، إن البيانات الأميركية أكدت زخم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة.

وفي الصين، أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم، إضافة إلى المعنويات الإيجابية، أن التعافي في قطاع الخدمات تسارع في مارس أيضًا، مع توظيف الشركات مزيد العمال وزيادة التفاؤل التجاري.

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