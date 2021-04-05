«النقد الدولي» يمدد آلية تخفيف الديون لصالح 28 بلدا فقيرا

شعار صندوق النقد الدولي على مدخل مقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن. (أرشيفية: رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، تمديد مساعدة عاجلة يستفيد منها 28 من أفقر دول العالم، وذلك للسماح لها بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة «كوفيد-19».

وأطلق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في إطار «الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون». وكانت الآلية تشمل حينها 25 بلدًا لمدة ستة أشهر، وفق «فرانس برس».

هبات للدول الأشد فقرًا

ووُسِّعت الآلية في أكتوبر الماضي لتغطي 28 بلدًا، ومددت إلى 13 أبريل 2021. وقالت المؤسسة التي تتخذ مقرًّا في واشنطن في بيان الإثنين، إن مجلس إدارتها وافق في الأول من أبريل على تمديد الآلية حتى 15 أكتوبر المقبل. ويوفر الصندوق الائتماني تخفيفًا للديون في شكل هبات للدول الأشد فقرًا وهشاشة المتضررة من كارثة طبيعية أو أزمة صحة عامة لها تداعيات مأساوية.

الهدف من ذلك وفق صندوق النقد الدولي هو «تحرير موارد مالية» لتخصيصها للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للتخفيف من أثر الوباء. وبدأ الصندوق في مارس 2020 جمع الأموال للسماح لصندوقه بتقديم إعفاء من خدمة الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي الإثنين أنه «حتى الآن، تعهد المانحون تقديم مساهمات يبلغ مجموعها نحو (...) 774 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا والنروج وسنغافورة والصين والمكسيك والفليبين والسويد وبلغاريا ولوكسمبورغ ومالطا».