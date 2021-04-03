البنك الدولي يحذر من تضخم ديون دول شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 08:49 صباحا
مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

حذر البنك الدولي في تقرير، الجمعة، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام الجاري (2021) مقابل 46% في العام 2019، بسبب النفقات المتعلقة بـ«كوفيد-19».

وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.

واوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.

انكماش اقتصادي في 20 دولة
وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات.

وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الراهن.

وأضاف: «لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة».

كما حذر من أنه في عالم ما بعد الجائحة، «متوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية».

ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بالوباء.

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