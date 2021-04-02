صندوق النقد يحذّر من اضطرابات اجتماعية بسبب «كورونا»

شعار صندوق النقد الدولي في مقره، 15 أبريل 2020، (ا ف ب)

حذر صندوق النقد الدولي من عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.

وقال الصندوق في تقريره أمس الخميس، إنّ «الجائحة أدّت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماعات الربيع أنّ «الجائحة كشفت النقاب أيضًا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلًا تلو الآخر».

وحذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، لا سيّما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرًا، كما لفت إلى أنّ الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.

صندوق النقد يحذر من الاضطرابات في المجتمعات

ولفتت المؤسسة المالية ومقرّها في واشنطن إلى أنّه في ظلّ هذه الظروف «يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابًا أو أن تتدهور الثقة بالحكومة أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية»، مضيفة أن «هذه العوامل تعقّد صياغة السياسات وتشكّل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره».

وأكمل التقرير «ينبغي على الحكومات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلة» من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد الفيروس.

وأوضح الصندوق في تقريره أنّ تفشّي الوباء خفّض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، لكن مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي، وأن ترشّد هذا الإنفاق، كما أوصى بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه «تحدّيات هائلة».

ووفقاً لمعدّي التقرير فإنّه «من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول العام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل» أي 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.