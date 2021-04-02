إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية

بورصة «وول ستريت» في نيويورك. (أ ف ب)

أغلق مؤشر «إس&بي 500» جلسة التداولات في بورصة وول ستريت الخميس فوق أربعة آلاف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا المستوى القياسي مدفوعاً ببيانات تصنيع قوية عزّزت ثقة المستثمرين بالانتعاش الاقتصادي.



وحسب وكالة «فرانس برس» ارتفع المؤشّر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في البورصة النيويوركية بنسبة 1.2% ليغلق عند 4,019.87 نقطة. بدوره أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 33,153.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.8 بالمئة ليغلق 13,480.11 نقطة.

بداية قوية للبورصة الأميركية بالربع الثاني

وشكّلت جلسة التعاملات بداية قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً عن خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية في البلاد تبلغ قيمتها تريليوني دولار وتوقّع الرئيس الديموقراطي أن تخلق ملايين الوظائف ذات الرواتب الجيّدة.

وعلى الرّغم من العقبات المتوقّعة في الكونغرس أمام إقرار هذه الخطة الاستثمارية العملاقة، إلا أنّ المستثمرين ما زالوا متفائلين بما ستحمله لهم الأشهر المقبلة في أعقاب حزمة التحفيز المالي العملاقة التي أقرّت في منتصف مارس وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا في الولايات المتحدة.