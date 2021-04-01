أزمة لـ «فولكسفاغن» مع الصحافة بسبب «كذبة أبريل»

شعار مجموعة فولكسفاغن في مقرها الألماني في فولفسبورغ، 26 أكتوبر 2020، (ا ف ب)

قدمت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» اعتذارها إلى الصحفيين، على خلفية إعلانها الصادر حديثا في الولايات المتحدة، والذي أعلنت فيه اعتماد اسم جديد وهو «فولتسفاغن»، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد «كذبة أبريل»

وأبدت وكالة «فرانس برس» رفضها الأسلوب الذي اتبعته الشركة، وقد وصفه مدير الأخبار في الوكالة فيل شتويند بأنه «استغلال خطر للغاية للثقة».

وأوضحت «فولكسفاغن» في بيان أمس الأربعاء، أن إعلانها الكاذب في اليوم السابق كان عبارة عن «حملة تسويقية».

وكان الفرع الأميركي للشركة أعلن رسميا تغيير اسمه إلى «فولتسفاغن أوف أميركا» تأكيدا لتحوّله إلى السيارات الكهربائية، لكنه ما لبث أن أوضح بعد ساعات نُشر خلالها الخبر في وسائل إعلام عالمية أن الإعلان لم يكن سوى مزحة في مناسبة الأول من أبريل.

وحرصت المجموعة على إعطاء هذا الإعلان طابعا رسميا، فنشرت بياناً في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني الأميركي، وغيّرت اسم حسابها على «تويتر»، حتى أن ناطقين باسم الفرع الأميركي والشركة الأم في المانيا أكدوا صحة البيان لصحفيين شككوا في هذا الإعلان.

رسالة غاضبة من الوكالة الفرنسية للشركة

ووجهت «فرانس برس» رسالة إلى المجموعة الأربعاء جاء فيها «نحن نتفهم ألا يكون الناطق الرسمي قادرا على تأكيد خبر أو التعليق عليه، لكننا لم نكن نعتقد إطلاقاُ أنه يمكن أن يدلي بتصريحات كاذبة».

وشددت الوكالة في الرسالة على أن «شركات مثل فولكسفاغن يجب ألا تستخدم الصحافيين ووسائل الإعلام الحريصة على الدقة لأغراض التسويق والإعلان»، ورأت أن «هذا استغلال خطر للغاية للثقة وينبغي ألا يتكرر».

وأوضحت «فولكسفاغن» الأربعاء أن «الهدف كان لفت الانتباه»، لموضوع مهم بالنسبة إلى المجموعة وهو التحول نحو المركبات الكهربائية، ولاحظت أن «العدد الكبير من ردود الفعل الإيجابية على الشبكات الاجتماعية يظهر أنها حققت هذا الهدف».

إلا أن انتقادات الصحافيين وتعليقاتهم السلبية كانت كثيرة أيضا، إذ اعتبروا أن النكتة كانت «سمجة» من مجموعة تصدرت عناوين وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة المحركات المغشوشة «ديزل غيت» التي أساءت إلى سمعتها في الولايات المتحدة وكبّدتها مليارات الدولارات.

كذلك أسف آخرون لمشاركة المجموعة في نشر معلومات كاذبة، ورأى المحرر الاقتصادي في صحيفة «يو إس إيه توداي» ناثان بومي في تغريدة أنها «لم تكن مزحة بل كانت خداعا»، مشيراً إلى أن الشركة أصبحت بذلك جزءاً من «مشكلة المعلومات المضللة».