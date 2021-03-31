الاتحاد الأوروبي يدرج الحلوم القبرصي ضمن قائمة تسميات المنشأ المحمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 09:37 مساء
امرأة قبرصية تحضر جبن الحلوم في قرية أستروميريتيس على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا من العاصمة نيقوسيا. (أ ف ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج جبنة الحلوم القبرصية الشهيرة ضمن قائمة تسميات المنشأ المحمية، على ما أفاد مسؤولون في الجزيرة عبر «تويتر»، وهي معلومة أكدها مصدر أوروبي.

ويتميز الحلّوم (أو الحلّيم باللغة التركية)، وهو نوع من الأجبان المالحة المصنوعة من حليب الماعز والأغنام، بشكله المطوي ويمكن شيه أو قليه من دون أن يذوب، وفق «فرانس برس».

علامة تجارية مسجلة
ويعتبر في الوقت الراهن مجرّد علامة تجارية مسجلة، مما يوفر حماية أقل أهمية من صفة تسمية المنشأ المحمية.

وأعرب الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، عن سعادته الكبيرة عبر «تويتر»، إذ كتب: «هذا يوم تاريخي» لجبنة الحلّوم «ولبلدنا! لقد سجلها الاتحاد الأوروبي باعتبارها تسمية منشأ محمية، وبالتالي بات يوجد الآن درع للدفاع عنها».

وأضاف أن هذا التصنيف سيفتح «آفاقًا مهمة أمام زيادة الصادرات من جبنتنا الوطنية، وهو ما يكفل تحقيق منفعة أكبر لجميع المنتجين القبارصة واليونانيين والأتراك».

وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن اقتراح تصنيف الحلّوم كتسمية منشأ محمية «نوقش الجمعة من قبل لجنة سياسة الجودة» ووافق عليه ممثلو الدول الأعضاء.

إنجاز تاريخي لقبرص
وأضافت أن من المتوقع اعتماد هذا التصنيف رسميًّا ونشره في منتصف أبريل.. وعلّقت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، وهي قبرصية، بقولها: «هذا إنجاز تاريخي لقبرص» يتوج «سنوات من الجهد».

وأوضحت أن تسمية المنشأ المحمية سيُعمَل بها على جانبي «الخط الأخضر» الذي يقسم الجزيرة إلى شطرين بطول 180 كيلومترًا، أحدهما يشكّل جمهورية قبرص  العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، والثاني «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد، وهو وضع أدى لمدة طويلة إلى تعقيد موافقة بروكسل على تصنيف الحلّوم.

وفي أغسطس 2020، أصبحت قبرص أول دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 ترفض التصديق على اتفاق التجارة الحرة الموقّع العام 2017 بين الاتحاد وكندا، إذ انتقد البرلمانيون القبارصة عدم وجود حماية قانونية كافية لجبنة الحلّوم.

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