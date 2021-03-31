«باي بال» توافق على قبول عمليات الدفع بالـ«بتكوين» و«إيثر» في أميركا

شعار "باي بال". (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «باي بال» الأميركية العملاقة في مجال الدفع الإلكتروني أنها ستقبل المدفوعات بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في مبادرة قد تسرع قبول العمليات بهذه العملات الافتراضية خصوصًا «بتكوين» و«إيثر».

وستتيح خاصية جديدة في محفظة «باي بال» للمستهلكين إمكان «الدفع بالعملات المشفرة»، إلى جانب وسائل دفع أخرى، على ما أوضحت المجموعة في بيان، بحسب «فرانس برس».

الدفع بالعملات المشفرة

وستتوافر الخدمة «لملايين الشركات الإلكترونية في العالم. وتدريجيًّا خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن الزبائن الحائزون أصولًا بالعملات الافتراضية في الولايات المتحدة من اختيار الدفع بالعملات المشفرة بطريقة شفافة»، وفق «باي بال».

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وقال رئيس «باي بال»، دان شولمان، «فيما يتسارع استخدام المدفوعات العملات الرقمية، يصب إدخال خدمة الدفع بالعملات المشفرة في اتجاه حركتنا من أجل دعم تعميم استخدام العملات الرقمية».

ولفت رئيس الخدمة إلى أن «السماح بدفع المشتريات بالعملات المشفرة لدى شركات العالم أجمع يشكل المرحلة المقبلة التي ستحفز الانتشار الشامل للعملات الرقمية والقبول بها على نطاق واسع».

تسديد قيمة العمليات المالية بالدولار

وبصورة ملموسة، يمكن للمستخدمين تسديد قيمة العمليات المالية بالدولار عبر استيفاء المبلغ بالعملة الرقمية على سعر صرف تعتمده «باي بال». وستتيح الخدمة الجديدة للمستهلكين بيع عملات رقمية عبر «باي بال»، ثم الدفع لشركة في مقابل المشتريات الإلكترونية من طريق طريقة سداد فريدة وشفافة، وفق الشركة.

وليست «باي بال» أول خدمة للدفع الإلكتروني تعلن قبول المدفوعات بالعملات الرقمية. فقد أطلقت «سكوير» سنة 2018 تطبيقًا يتيح تسديد قيمة المشتريات بعملة بتكوين. غير أن انضمام الخدمة العملاقة في الدفع الإلكتروني التي تضم 377 مليون حساب، سيسهم بلا شك في تعميم استخدام العملات الرقمية.

وكانت شركة «فيزا» للبطاقات الائتمانية أعلنت، الإثنين، أنها ستقبل الدفع بعملة «يو إس دي كوين» المشفرة التي يرتبط سعر صرفها بالدولار، لتسديد العمليات على بعض من بطاقاتها. وقد بلغت قيمة العملة الرقمية الأولى، بتكوين، الأربعاء أكثر من 58 ألف دولار.