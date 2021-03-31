بايدن يطلق خطة لاستثمار تريليوني دولار في البنى التحتية الأميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

يعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، خطة لاستثمار تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة، وخلق ملايين فرص العمل وتمكين البلاد من «التفوق» على الصين.

وسيعرض بايدن المرحلة الأولى من خطته «إعادة البناء بشكل أفضل» في خطاب سيلقيه في بيتسبرغ، سيكشف خلاله تفاصيل الخطة الاستثمارية الضخمة الممتدة لثماني سنوات، وفق «فرانس برس».

620 مليار دولار

وسترمي الخطة إلى ضخ 620 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في البلاد، تشمل 32 ألف كلم من الطرق والطرق السريعة، وإصلاح آلاف الجسور ومضاعفة التمويل الفدرالي للنقل المشترك.

وفي مؤشر إلى عهد رئاسي يريده جريئًا وإصلاحيًّا، سيعرض بايدن أرقامًا قد تبدو للبعض خيالية بعد أن كان سلفه دونالد ترامب يسميه «جو النعسان» ويتهمه بأنه يفتقر للأفكار والأطر التوجيهية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس يعتبر أن دوره يقتضي «عرض رؤية شاملة وجريئة لكيفية الاستثمار في أميركا، في العمال الأميركيين وفي مجتمعاتنا المحلية». وسيتم تمويل الاستثمار جزئيًّا عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

إصلاح الضريبة على الشركات

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن «الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة» في ذلك.

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ويأتي إعلان الخطة الاستثمارية الضخمة بعيد إقرار الكونغرس خطة للتحفيز الاقتصادي بنحو تريليوني دولار. ومن المؤكد أن الخطاب في بيتسبرغ سيكون مجرد نقطة انطلاق لمعركة ضارية غير محسومة النتائج في الكونغرس، حيث هامش الغالبية التي يتمتّع بها الديمقراطيون ضيق للغاية، وحيث ستكون معارضة الجمهوريين قوية جدًّا.

وبدأ يصدر أول الانتقادات للخطة حتى قبل إعلانها رسميًّا، وبعضها من جانب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

وقالت النائبة الديمقراطية، ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، إن الحزمة «يجب أن تكون أكبر بكثير». ومن ناحية الجمهوريين، انتقد السيناتور جون باراسو الخطة، واصفًا إياها بأنها «حصان طروادة لمزيد الإنفاق الليبرالي والزيادات الضريبية».

وستشكّل الأشهر المقبلة اختبارًا للقدرات التفاوضية لبايدن المخضرم في العمل السياسي وإنجاز الاتفاقات، الذي سيتعين عليه استغلال كل قدراته لضمان تمرير الخطة في الكونغرس.

ضرورة آنية ملحة

وشدد المسؤول الرفيع على «أهمية المبادرة» التي يتم إطلاقها، وتأكيد الرئيس «بكل وضوح امتلاكه خطة، واستعداده للإصغاء إلى آراء الآخرين». وتابع: «لكن ما لن يساوم عليه هو الضرورة الآنية الملحة (للخطة) وضرورة تحقيق (تطلعات) الشعب الأميركي وحسن الأداء في إطار إعادة البناء بشكل أفضل».

وتلحظ الخطة «إطلاق ثورة على صعيد السيارات الكهربائية» عبر بناء شبكة شواحن للسيارات الكهربائية بقوة 500 ألف فولت، واستبدال 50 ألفًا من عربات النقل العاملة بمحركات الديزل، وتحويل 20 بالمئة من حافلات النقل المدرسي الصفراء الشهيرة إلى الطاقة الكهربائية.

كذلك ترمي الخطة إلى جعل البنى التحتية أكثر تكيفًا مع التغير المناخي. ولا شك أن هذه المشاريع تحاكي تطلّعات عامة الشعب، خصوصًا أن قسمًا كبيرًا من البنى التحتية في الولايات المتحدة يعود إلى خمسينات القرن الماضي ولا جدال حول تقادمها.

لكن التوصل إلى توافق سياسي قادر على تحويل خطة بايدن إلى واقع لن يكون سهلًا. وكان كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما أطلق وعودًا كبرى على هذا الصعيد، بقيت حبرًا على ورق. والمسألة الجوهرية تبقى كيفية التمويل.