ارتفاع أسعار النفط مع آمال تمديد «أوبك+» سياسات خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 08:46 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتقلص خسائرها المسائية، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع منظمة «أوبك» وحلفائها؛ حيث يراهن المستثمرون على أن يخلص الاجتماع إلى تمديد سياسات خفض الإنتاج حتى شهر مايو المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2% إلى 64.29 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 1.3%، أمس الثلاثاء، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أو 0.3%، إلى 60.70 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وقال محلل السلع في بنك «كومنولث»، فيفيك دار: «التوقعات هي أن (أوبك+) ستقر ضبطا في الإمدادات، وبالتالي فإن هذا يحرك السوق».

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم اسم «أوبك+»، غدًا الخميس، بعد شهر تراجعت فيه أسعار النفط؛ بسبب مخاوف بشأن الإغلاق الوبائي الممتد في أوروبا، وتباطؤ نشر اللقاحات، وارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد في الهند والبرازيل.

وفاجأت «أوبك+» السوق الشهر الماضي بالموافقة على تمديد قيود العرض، مع استثناءات صغيرة لروسيا وكازاخستان، في وقت بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.

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