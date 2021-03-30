صندوق النقد الدولي يرى تحسنا في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 05:42 مساء
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (أ ف ب)

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحت غورغييفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع «نتوقع تسارعًا جديدًا»، لكنها لم تكشف توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في السادس من أبريل. وشددت على أن «عدم اليقين مرتفع للغاية» مشيرة إلى وجود «انتعاش متفاوت السرعة» تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية؛ ما يشكل خطرًا على مستقبل الاقتصاد العالمي، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بأمر إماراتي.. مانشستر سيتي يصمم تمثالا عملاقا في وداع أغويرو
رياضة عالمية
مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي
رياضة محلية
تنزانيا: 45 قتيلا خلال مراسم تكريم الرئيس جون ماغوفولي
دولى
حسين ديهوم وعبقرية الرمز والألوان
ثقافة وفن
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم جديد (فيديو)
رياضة عالمية
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«قبر النبي هود» يجذب آلاف الزوار في اليمن