صندوق النقد الدولي يرى تحسنا في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (أ ف ب)

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحت غورغييفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع «نتوقع تسارعًا جديدًا»، لكنها لم تكشف توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في السادس من أبريل. وشددت على أن «عدم اليقين مرتفع للغاية» مشيرة إلى وجود «انتعاش متفاوت السرعة» تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية؛ ما يشكل خطرًا على مستقبل الاقتصاد العالمي، وفق «فرانس برس».