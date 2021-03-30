أسعار النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس، وتحول الاهتمام إلى اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع، حيث سيبحث تمديد قيود الإنتاج، وسط عمليات إغلاق جديدة حول العالم لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

ونزل خام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 64.83 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 0.6% أمس، وهبط سعر النفط الأميركي سنتا واحدا إلى 61.55 دولار للبرميل، بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وتحركت السفن عبر قناة السويس مرة أخرى اليوم، بعد أن أعادت القاطرات تعويم حاملة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، التي سدت مقطعا ضيقًا من الممر لمدة أسبوع تقريبا، ما تسبب في تراكم هائل للسفن حول الممر المائي.

وتحول السوق تركيزها إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها من بينهم روسيا في فيينا، والمعروفة باسم «أوبك +».

وسيناقشون ما إذا كانوا سيبقون قيودا منعت إنتاج ملايين البراميل من النفط يوميا، وهي استراتيجية نجحت إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.