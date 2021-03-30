أسعار النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 09:07 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس، وتحول الاهتمام إلى اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع، حيث سيبحث تمديد قيود الإنتاج، وسط عمليات إغلاق جديدة حول العالم لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

ونزل خام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 64.83 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 0.6% أمس، وهبط سعر النفط الأميركي سنتا واحدا إلى 61.55 دولار للبرميل، بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وتحركت السفن عبر قناة السويس مرة أخرى اليوم، بعد أن أعادت القاطرات تعويم حاملة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، التي سدت مقطعا ضيقًا من الممر لمدة أسبوع تقريبا، ما تسبب في تراكم هائل للسفن حول الممر المائي.

وتحول السوق تركيزها إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها من بينهم روسيا في فيينا، والمعروفة باسم «أوبك +».

وسيناقشون ما إذا كانوا سيبقون قيودا منعت إنتاج ملايين البراميل من النفط يوميا، وهي استراتيجية نجحت إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماما سارة.. وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما
دولى
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم مذهل
رياضة عالمية
فرنسا: آن الأوان لتشديد الضغوط من أجل تشكيل حكومة في لبنان
دولى
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
الجماهير تعود من جديد إلى الملاعب السعودية
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة
عربى
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»