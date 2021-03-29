واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 07:55 مساء
ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي, أمام مجلس النواب خلال جلسات تثبيت تعيينها في واشنطن, 25 فبراير 2021, (أ ف ب)

قالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، لجريدة «وول ستريت جورنال»، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم الجمركية، عن الواردات الصينية، لكنها منفتحة على التحادث مع بكين.

وأكدت تاي، التي عينت رسميًّا في 17 مارس في منصبها، إنها تدرك أن هذه الرسوم تضرب بعض الشركات والمستهلكين الأميركيين، لكنها تسمح أيضًا بحماية مؤسسات أميركية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي يناير 2020، وقع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتفاقًا مع بكين لتعليق جزء من الرسوم الأميركية الإضافية وتهدئة الأجواء في الحرب التجارية ين البلدين.

وأوضحت تاي، التي تتكلم الصينية بطلاقة في مقابلة مع الجريدة: «سمعت أشخاصًا يطلبون مني رفع هذه الرسوم الجمركية».

إلا أن المستشارة القانونية السابقة للشؤون التجارية للحزب الديمقراطي في مجلس النواب التي ولد والداها في الصين، حذرت من أي إلغاء سريع للرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بالاقتصاد الأميركي إلا في حال التبليغ عن تغير سياسي «حتى تتمكن الأطراف الاقتصادية من التكيف».

وأضافت أن من الأساسي «للشركات والتجار والصناعيين وموظفيهم» أن يكونوا قادرين على التخطيط للمستقبل.

وأكدت تاي (47 عامًا) أن الرسوم الجمركية تكلف غاليًا بعض الشركات الأميركية، إلا أنها فرضت «لتصحيح وضع تجاري غير متوازن وظالم».

وبررت الاستمرار بها أيضًا لأسباب تكتيكية، موضحة: «كل مفاوض حذق يحتفظ بكل الخيارات مفتوحة» أمامه.

وبحثت تاي ممارسات بكين التجارية خلال اتصالات مع وزراء يابانيين وخلال جلسات تثبيتها في منصبها، وقالت إنها تؤيد «دراسة شاملة» للعلاقة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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