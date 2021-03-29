مشروع «صيني - إماراتي» لإنتاج لقاح «سينوفارم» الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 05:07 مساء
لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد». (أ ف ب)

أطلقت الإمارات العربية المتحدة والصين، مشروعًا مشتركًا لتصنيع لقاح شركة «سينوفارم» الدوائية الصينية المضاد لـ«كوفيد-19» في الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقالت الوكالة إنه جرى الأحد «إعلان تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كوفيد-19 في دولة الإمارات بين مجموعة (جي 42) الإماراتية ومجموعة (سينوفارم) الصينية»، من دون أن توضح متى ستبدأ عملية إنتاج جرعات اللقاح.

ونقلت «وام» عن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قوله إن الإمارات والصين «تدشنان اليوم فصلًا جديدًا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية. نواصل العمل الذي بدأناه معًا منذ بداية جائحة كوفيد-19، الذي شكل نموذجًا رائدًا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات».

وأضاف خلال حفل شارك فيه نظيره الصيني، وانغ يي، أن المشروع الجديد «يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة كوفيد-19 التي تأثر بها العالم أجمع».

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضد «كوفيد-19» في ديسمبر بعدما رخصت للقاحي «سينوفارم» الصيني و«فايزر- بايونتيك» الأميركي - الألماني.

كما رخصت الإمارات للقاح ثالث هو «أسترازينيكا» البريطاني، والإمارات البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة لديها واحد من أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بداية الجائحة سُجلت في الإمارات أكثر من 388 ألف إصابة بفيروس «كورونا» بينها 1481 حالة وفاة.

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