أسعار النفط تتراجع بعد أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الإثنين، بعد أنباء تشير إلى نجاح في أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس منذ نحو أسبوع.

ونزل خام برنت 1.38 دولار أو 2.1% إلى 63.19 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكي 1.48 سنت أو 2.4% إلى 59.49 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، صباح الإثنين، «تعديل مسار» سفينة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في القناة «بنسبة 80%»، قائلًا، في بيان: «ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من أربعة أمتار».

لا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وناقلات البضائع السائبة والناقلات المحملة بالنفط متوقفة على طرفي القناة، لكن أخبار حركة السفينة تسببت على الفور في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد بعد تراجع طفيف في الصباح.